Тим Цзю: «Мне нравится причинять боль»

Австралийский боксер Тим Цзю прокомментировал предстоящий поединок с японским боксером Такеши Иноуэ.

«Я провел более 200 раундов во время спаррингов, готовясь к поединку, так что сейчас я чувствую себя в отличной форме и готов сражаться, — приводит слова Тима The Maitland Mercury. — Я знаю, это звучит жестоко, но мне нравится причинять боль другим. Когда я выхожу на ринг, то просто превращаюсь в другого человека. Хотя через два дня после этого я буду совсем иным: милым и расслабленным. Сейчас я как раз в таком состоянии. Или убьем мы, или убьют нас. Как во времена гладиаторов. Вот что такое борьба и жестокость».

Сегодня, 16 ноября, прошла процедура взвешивания боксеров. Вес Цзю составил 69,52 кг, а Иноуэ — 69,68 кг.

Бой пройдет 17 ноября в австралийском городе Голд-Косте.