Канело получил одобрение WBC на бой с Макабу за титул чемпиона в тяжелом весе
10:41
Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес сможет побороться за титул в пятой весовой категории, сообщает ESPN.
На съезде WBC организация одобрила просьбу тренера и менеджера Канело провести бой против Илунги Макабу за титул чемпиона в тяжелом весе.
Канело является чемпионом WBC, WBA и WBO и IBF в суперсреднем весе. В последнем поединке мексиканец победил Калеба Планта за звание чемпиона в IBF. Победа над Макабу сделает Канело чемпионом в пяти категориях.
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