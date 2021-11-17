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Канело получил одобрение WBC на бой с Макабу за титул чемпиона в тяжелом весе

10:41
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Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес сможет побороться за титул в пятой весовой категории, сообщает ESPN.

На съезде WBC организация одобрила просьбу тренера и менеджера Канело провести бой против Илунги Макабу за титул чемпиона в тяжелом весе.

Канело является чемпионом WBC, WBA и WBO и IBF в суперсреднем весе. В последнем поединке мексиканец победил Калеба Планта за звание чемпиона в IBF. Победа над Макабу сделает Канело чемпионом в пяти категориях.

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Сергей Разин все материалы автора
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