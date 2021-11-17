Канело получил одобрение WBC на бой с Макабу за титул чемпиона в тяжелом весе

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес сможет побороться за титул в пятой весовой категории, сообщает ESPN.

На съезде WBC организация одобрила просьбу тренера и менеджера Канело провести бой против Илунги Макабу за титул чемпиона в тяжелом весе.

Канело является чемпионом WBC, WBA и WBO и IBF в суперсреднем весе. В последнем поединке мексиканец победил Калеба Планта за звание чемпиона в IBF. Победа над Макабу сделает Канело чемпионом в пяти категориях.