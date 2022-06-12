Тим Цзю и Джермелл Чарло договорились о бое

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) проведет защиту титулов против обязательного претендента на титулы Тима Цзю (21-0). Об этом рассказал журналист Майкл Бенсон в Twitter.

«Президент WBO Пако Валькарсель рассказал, что Джермелл Чарло и Тим Цзю договорились о бое. Это будет первая защита Чарло титулов WBA, WBC, IBF и WBO в первом среднем весе», — написал Бенсон.

Чарло завоевал звание абсолютного чемпиона мира 15 мая в Карсоне, объединив титулы по всем четырем престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг. Он выиграл у аргентинца Брайана Кастаньо (17-1) техническим нокаутом в 10-м раунде.

27-летний Цзю в конце марта одолел Террелла Гоше (22-3) решением судей и заполучил звание обязательного претендента.