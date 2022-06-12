Тищенко — о победе Кудряшова: «К Дацику у него будет время подготовиться еще лучше»

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу россиянина Дмитрия Кудряшова над соотечественником Вагабом Вагабовым в главном бою турнира PRAVDA Fighting Championship.

«Быстрая победа Кудряшова не стала неожиданностью. Он много боев заканчивал таким образом. Все знают, что у него большая ударная мощь. Вагабов зря начал остро боксировать без разведки. Кудряшов этим воспользовался. Они думали, что Кудряшов будет далеко не в пиковом состоянии, но он даже так смог вырубить Вагабова за сорок пять секунд. Я рад за него, рад, что он смог одержать победу в бою, где он не был фаворитом», — сказал Тищенко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Также российский боксер поделился ожиданиями от предстоящего боя Дмитрия Кудряшова с Вячеславом Дациком.

«Я думаю, что у Кудряшова есть время подготовиться еще лучше. Бой может пройти по такому же сценарию, потому что Кудряшов обладает мощью, он это доказывал уже не раз. Я буду болеть за него», — добавил Тищенко.

11 июня Кудряшов нокаутировал Вагабова за 45 секунд. Следующим оппонентом Кудряшова должен стать Вячеслав Дацик. Данное событие станет финалом Гран-при лиги PRAVDA.