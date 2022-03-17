Сергей Ковалев: «14 мая покажу, что крушитель вернулся»

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO Сергей Ковалёв по прозвищу Крушитель поделился ожиданиями от возвращения в бокс после долгого простоя. Соперником россиянина станет болгарский боксёр Тервел Пулев, а их бой пройдёт в первом тяжелом весе.

«Очень счастлив вернуться в мир бокса, — сказал Ковалев на пресс-конференции, которая состоялась 16 марта в США. — Я давно не выступал и поэтому соскучился по боям. Мне очень интересно узнать, что я смогу продемонстрировать в следующем дивизионе. Я могу выступать в этой весовой категории, не гоняя вес. Я готов, и я на пути к следующему титулу чемпиона».

«Тренировки проходят на отлично, — продолжил он. — Все как обычно, но только сейчас во мне больше энергии, я кушаю больше, и из-за этого я больше счастлив. С нетерпением жду возможности провести бой в более высокой весовой категории».

«14 мая я покажу, что крушитель вернулся. Бой покажет, кто из нас лучше. У меня нет никаких секретных планов на бой. Я лишь делаю то, что у меня получается лучше всего с 11 лет. Сейчас не надо скидывать вес, но при этом моя нокаутирующая мощь останется при мне».

Ковалев и Пулев сразятся 14 мая (в ночь на 15 мая по московскому времени) в Инглвуде (Калифорния).

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2019 года, Ковалев встречался с Альваресом и проиграл ему техническим нокаутом в 11-м раунде.