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Сегодня, 15:24

Тайсон назвал ключевое отличие между нынешними супертяжеловесами и его эпохи

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) заявил, что в его времена каждый готов был драться с каждым.

«Я не говорю, что нынешние парни не победили бы тех парней, — приводит слова Тайсона Boxing Arabia. — Но тогда парни были жестче. Они дрались с кем угодно без колебаний. Не было такого: «Я должен поговорить об этом со своим менеджером». Мы готовы были драться прямо здесь и сейчас. В 80-е годы, если кто-то из твоего дивизиона говорил, что он лучший боец в мире, ты хотел подраться с ним на улице. Я много раз я хотел подраться с парнями на улице, потому что они затронули мое эго».

Действующие чемпионы в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) и Тайсон Фьюри (33-0) на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.

Бокс
Майк Тайсон
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