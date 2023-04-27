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Сегодня, 09:12

Флойд Мейвезер подерется с внуком босса преступного клана Гамбино

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) должен провести свой следующий выставочный поединок против Джона Готти III. Бой состоится 11 июня, сказано в пресс-релизе промоутерской компании Мейвезера.

Джон Готти III является профессиональным боксером (2-0) и бойцом MMA (5-1). Также он известен как внук известного гангстера и босса преступного клана Гамбино в Нью-Йорке.

Мейвезер завершил карьеру на профессиональном ринге в 2017 году, когда победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

Флойд Мейвезер-младший
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