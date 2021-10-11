Тайсон Фьюри: «В третьем раунде боя с Уайлдером я чуть не сломал лодыжку»

Чемпион WBC в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри рассказал подробности победы над американцем Деонтеем Уайлдером.

«Когда я ударил Деонтея апперкотом в третьем раунде, то он упал, а я подвернул лодыжку и чуть не сломал ее. Было лишь вопросом времени, когда упадет Уайлдер. Он упал первым, он упал и последним, вот и все», — приводит BoxingScene слова Фьюри.

Чемпион также рассказал, как подошел к сопернику после боя.

«Я подошел сказать Уайлдеру, что он молодец, но на самом деле он жалкий неудачник и трус, раз не хочет пожать руку тому, кто был лучше», — сказал британец.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде третьего боя между ними, который состоялся в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе. На счету 33-летнего британца 31 победа и 1 ничья в 32 боях.