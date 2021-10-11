Дрозд рассказал о сильных качествах Чудинова перед боем против Миттага

Российский боксер Григорий Дрозд поделился ожиданиями от предстоящего боя между Федором Чудиновым и Ронни Миттага на турнире «Клуб Казанского кремля».

«Федор на самом деле очень серьезный боксер, который занимает 63-ю строчку в мировом рейтинге, знает такой типичный немецкий бокс. Очень хороший функционал, умеет долго боксировать, много боксировать, плотная защита — дабл-блок, постоянно прессингует, идет драться, технически не сильно обучен, но никому спуску не дает.

В этом поединке все может случиться, потому как Миттаг всегда такой очень въедливый, цепкий боксер и просто так с ним отгулять не получится. На стороне Федора, соответственно, его удар, его технический арсенал, его возможность, умение адаптироваться, подстраиваться под соперника, бить навстречу, что немаловажно. В общем-то это будет интересный бой, это будет бой на встречных курсах", — приводит слова Дрозда РЕН ТВ.

Турнир состоится 15 октября на арене «Баскет-холл» в Казани.

Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.