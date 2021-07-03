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Тайсон Фьюри: «Уайлдер все еще не ушел от поражения»

16:17
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Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри дал оценку Деонтею Уайлдеру, с которым он 24 июля проведет третий поединок.

«Я не сделал ничего плохого, я просто продолжаю двигаться дальше и оказывать давление на Уайлдера, нанося сильные удары, — цитирует Фьюри Boxing Scene. — Он тот, кто пережил поражение нокаутом и односторонний бой, и тот, кто должен объяснить себе все причины, по которым он проиграл и уволил команду, обвиняя каждого.

Если вы алкоголик или наркоман, единственный способ уйти от этого — это принятие. Он все еще не ушел от поражения, я думаю, именно это и происходит с Уайлдером. Но его нельзя недооценивать, ему нечего терять, зато он может получить все", — сказал Фьюри.

Фьюри проведет третий против Деонтея Уайлдера 24 июля. В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжелом весе.

Дополнительная информация:

https://www.boxingscene.com/fury-wilder-not-moved-on-from-loss-i-underestimate-him--158873

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