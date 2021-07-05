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У Гассиева поменялся соперник по бою 22 июля

19:55
Мурат Гассиев. Фото Instagram
Мурат Гассиев. Фото Instagram
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Как стало известно «СЭ», у российского тяжеловеса Мурата Гассиева изменился соперник по бою 22 июля, который пройдет в Москве. Оппонентом Гассиева будет 35-летний немец Майкл Валлиш (22 победы (15 КО), 4 поражения).

Изначально противником россиянина должен был стать другой боксер из Германии — 39-летний Эркан Тепер (21-3). Однако он не сможет принять участие в поединке из-за коронавируса (ковид был выявлен у членов его семьи).

На счету 27-летнего Гассиева 27 побед (20 КО) и 1 поражение в профессиональном боксе. Он был чемпионом мира по версиям IBF (2016-2018) и WBA (2018) в 1-м тяжелом весе. В 2020 году дебютировал в супертяжелом весе, нокаутировав в первом раунде албанца Нури Сефери.

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Илья Андреев все материалы автора

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