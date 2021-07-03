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Тайсон Фьюри: «Люди были счастливы, когда братья Кличко отошли в сторону»

13:05
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что братья Владимир и Виталий Кличко были успешны в тяжелом весе за счет отсутствия сильной конкуренции.

«Почему Шугара Рэя Леонарда, Марвина Хаглера, Томми Хирнса и Роберто Дюрана называли «четырьмя королями»? — сказал Тайсон Фьюри в интервью Гарету Дэвису. — Потому что они били друг у друга. Если вы посмотрите на доминирование Владимира и Виталия Кличко, то люди были счастливы, когда они отошли в сторону, поскольку во время их правления не было большой конкуренции. То же самое касается Джо Луиса. Отличный чемпион, он провел 26 защит, но у него никогда не было больших стычек».

Виталий Кличко завершил карьеру боксера в 2013 году, его брат Владимир — в 2017 году.

Фьюри проведет третий против Деонтея Уайлдера 24 июля. В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжелом весе.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=rYFCsvLG7Mk

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