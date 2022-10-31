Тайсон Фьюри: «После боя с Уайлдером у меня была потеря памяти»

Тайсон Фьюри признался, что после трилогии с Уайлдером у него была потеря памяти

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) признался, что после трилогии с Деонтеем Уайлдером (43-2) у него была кратковременная потеря памяти.

«Хоть я и зарабатывал на жизнь тем, что бил по лицу, боец должен знать, когда его время истекло, и мое время скоро придет, — приводит слова «Цыганского короля» talkSPORT. — Уйти из бокса, возможно, — это самое трудное, что я когда-либо делал в своей жизни. Но я не хочу рушить свое наследие или умереть от сильного удара в голову. И поверьте мне, такой исход временами мне казался вполне реальным.

У меня даже была кратковременная потеря памяти после той жесткой схватки с Уайлдером в 2021 году. Через несколько часов после боя моя голова вся была покрыта шишками размером с теннисный мяч, и было невозможно вспомнить, сколько раз я упал. Все было как в тумане, и это меня напугало.

Я ни за что не хочу доживать свои дни в инвалидном кресле и есть через соломинку. После этого боя с Уайлдером я сказал своему промоутеру Фрэнку Уоррену, что мне нужно завершить карьеру».

Фьюри в первом бою с Уайлдером дважды упал в нокдаун, однако смог довести бой до ничьи. Поединок состоялся в 2018-м. Во втором бою Уайлдер потерял титул WBC, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в 2020-м. В трилогии, которая состоялась в 2021-м, Уайлдер проиграл Фьюри техническим нокаутом в 11 раунде.