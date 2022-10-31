Боб Арум: «Сделаю все возможное, чтобы организовать бой Ломаченко и Хейни»

Боб Арум сделает все возможное, чтобы организовать бой Ломаченко и Хейни

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что для него в приоритете организовать бой экс-чемпиона мира Василия Ломаченко (17-2) и абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (28-0).

«Бой, который обязательно нужно сделать в легком дивизионе — это поединок Хейни и Ломаченко, — приводит слова Арума Boxing Scene. — Мы сделаем все возможное, чтобы организовать этот бой за статус абсолютного чемпиона мира, потому что этого хотят увидеть все фанаты. Они лучшие в мире бойцы в легком весе, и это будет фантастическое противостояние».

Ломаченко победил Джемейна Ортиса (16-1) единогласным решением судей (115-113, 116-112 и 117-111). Бой состоялся 29 октября на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Хейни во второй раз победил Джорджа Камбососа (20-2) единогласным решением судей (119-109, 118-110 и 118-110). Бой состоялся 15 октября на арене «Род Лейвер» в Мельбурне, Австралия.