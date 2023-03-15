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Тайсон Фьюри подтвердил бой с Усиком 29 апреля: «Пусть победит сильнейший»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) сообщил в соцсетях, что 29 апреля состоится его поединок с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«Привет, ребята, — начал Фьюри в своем обращении. — Как бы ни было весело в последние несколько дней терроризировать Усика и его команду, завтра я собираюсь погрузиться в тренировочный лагерь, и я больше не буду активно вести свои соцсети.

Бой состоится 29 апреля. Настраивайтесь. Будьте там. Это крупнейшее событие в истории британского бокса. Бой века. Два непобежденных чемпиона мира в супертяжелом весе сразятся, чтобы выяснить, кто из них номер один в дивизионе. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Мир. Хорошего тренировочного лагеря Усику. Пусть победит сильнейший".

Фьюри и Усик должны подраться 29 апреля на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания. Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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