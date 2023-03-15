Мэнни Пакьяо должен вернуться на ринг 3 июля в Абу-Даби

44-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8) планирует вернуться на ринг.

Сейчас он ведет переговоры с британским боксером Конором Бенном (21-0) по поводу поединка 3 июля в Абу-Даби, ОАЭ, сообщил ESPN президент MP Promotions Шон Гиббонс.

Пакьяо объявил о завершении карьеры в августе 2021-го. 10 декабря 2022-го он провел выставочный бой против южнокорейского блогера и инструктора по самообороне и единоборствам Ди Кей Йо.