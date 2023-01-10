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Сегодня, 08:34

IBF отказалась от требования организовать бой Усика и Хрговича

Давид Хачатрян
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Международная боксерская федерация (IBF) больше не требует от чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) проводить обязательную защиту титула против хорвата Филипа Хрговича (15-0), пишет talkSPORT.

Ранее IBF настаивала на том, чтобы Усик защищал пояс против Хрговича, и это условие было одним из препятствий для организации объединительного поединка между Усиком и чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0).

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Александр Усик
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