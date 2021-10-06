В ночь на 10 октября пройдет бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по версиям WBC/The Ring.

Поединок начнется не ранее 05.00 по московскому времени (9 октября в 19.00 по местному времени). Ориентировочное время начала — в 07:00 (мск).

Бой состоится в Лас-Вегасе, США, штат Невада на ринге арены T-Mobile. Место проведения одобрила Атлетическая комиссия штата Невада.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает Фьюри фаворитом боя. Поставить на победу британца можно за 1.34 — это порядка 69% вероятности. Успех Уайлдера доступен за 3.40 (27%), а ничья идет за 25.0 (4%).

Известный промоутер Эдди Хирн считает, что Фьюри не слишком готов к бою.

«На мой взгляд, Фьюри не выглядит полностью готовым к бою. Я по-прежнему думаю, что Тайсон уверенно выиграет, но это повышает вероятность его ошибки. А если вы совершите ошибку в бою с Уайлдером, это может стоить вам всего. Деонтей очень опасен. Одна ошибка — и все может быть кончено», — сказал Хирн в интервью BoxingScene.

Также своим мнением о поединке поделился легендарный боксер Майк Тайсон.

«Мне нравится Уайлдер. Но собирается ли он победить в третьем поединке или идет туда, только чтобы заработать денег? Действительно ли он собирается победить?

Я бы посоветовал Уайлдеру выложиться на максимум в первые пять-шесть раундов. Если он сможет поймать Фьюри нокаутирующим ударом, значит, сможет. Ему нужно сделать все возможное « , — цитирует Тайсона talkSPORT.