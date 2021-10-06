Кто фаворит боя Фьюри — Уайлдер 3?
Поединок начнется не ранее 05.00 по московскому времени (9 октября в 19.00 по местному времени). Ориентировочное время начала — в 07:00 (мск).
Бой состоится в Лас-Вегасе, США, штат Невада на ринге арены T-Mobile. Место проведения одобрила Атлетическая комиссия штата Невада.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает Фьюри фаворитом боя. Поставить на победу британца можно за 1.34 — это порядка 69% вероятности. Успех Уайлдера доступен за 3.40 (27%), а ничья идет за 25.0 (4%).
Известный промоутер Эдди Хирн считает, что Фьюри не слишком готов к бою.
«На мой взгляд, Фьюри не выглядит полностью готовым к бою. Я по-прежнему думаю, что Тайсон уверенно выиграет, но это повышает вероятность его ошибки. А если вы совершите ошибку в бою с Уайлдером, это может стоить вам всего. Деонтей очень опасен. Одна ошибка — и все может быть кончено», — сказал Хирн в интервью BoxingScene.
Также своим мнением о поединке поделился легендарный боксер Майк Тайсон.
«Мне нравится Уайлдер. Но собирается ли он победить в третьем поединке или идет туда, только чтобы заработать денег? Действительно ли он собирается победить?
Я бы посоветовал Уайлдеру выложиться на максимум в первые пять-шесть раундов. Если он сможет поймать Фьюри нокаутирующим ударом, значит, сможет. Ему нужно сделать все возможное«, — цитирует Тайсона talkSPORT.
В России бой покажет телеканал «РЕН ТВ» и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».
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