Тайсон Фьюри против Деонтей Уайлдер, история боёв

Бой за звание чемпиона мира по версиям WBC/The Ring между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится в ночь на 10 октября.

Поединок начнется не ранее 05.00 по московскому времени (9 октября в 19.00 по местному времени).

Бой между Фьюри и Уайлдером должен был состояться 9 октября. В конце 2020 года Тайсон сказал, что после двух переносов третьего поединка не будет. Изначально бой должен был пройти в июле 2020 года, но его перенесли на 19 декабря. Позже поединок перенесли еще раз из-за проблем с транслятором, который в этот день показывал матчи NFL. Фьюри заявил, что срок контракта истек и он будет готовиться к бою с Энтони Джошуа.

17 мая 2021 года арбитражный суд постановил провести бой не позднее сентября, став на сторону Деонтея. Бронзовый Бомбардировщик отказался от различных выплат за отмену поединка, но, по словам Фьюри , деньги предлагать никто и не собирался. В третий раз встречу боксеров на ринге назначили на 24 июля, но и здесь случилась отмена — Фьюри заразился коронавирусом.

Таким образом, этот поединок будет уже третьим для бойцов. В первом судьи зафиксировали ничью. Во втором поединке британец нокаутировал Уайлдера.

Тайсон Фьюри — британец, начавший профессиональную карьеру 12 лет назад. С 2020 года — чемпион мира по версии WBC, бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO, журнала The Ring.

Деонтей Уайлдер — американец, начавший профессиональную карьеру также 12 лет назад. Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе. Защитил титул восемь раз, но в 2020 году понес поражение в бою с Фьюри, после которого потерял титул. С 2012 года входит в десятку лучших тяжеловесов мира по версии BoxRec.