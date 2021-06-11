Основатель промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что хочет организовать поединок между бывшим чемпионом в трех весовых категориях украинцем Василием Ломаченко и чемпионом мира по версии WBC в легком весе Девином Хэйни.

«Это отличный бой, – сказал Арум ютуб-каналу SNOWQUEENLA. – Если Теофимо Лопес поднимется в первый полусредний вес, то Ломаченко будет нужен другой оппонент. Поединок Хэйни – Ломаченко был бы интересным.

У нас есть дата, под которую мы планируем организовать большой бой. Это 11 декабря, и в этот день будут вручать Приз Хайсмана (вручается самому выдающемуся игроку студенческого футбола – прим. «СЭ»). Так что мы будем в Madison Square Garden, и это был бы хороший бой для арены».

26 июня Ломаченко проведет поединок против Накатани на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).