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Глава Top Rank хочет организовать бой Ломаченко — Хэйни в декабре

13:46
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Основатель промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что хочет организовать поединок между бывшим чемпионом в трех весовых категориях украинцем Василием Ломаченко и чемпионом мира по версии WBC в легком весе Девином Хэйни.

«Это отличный бой, – сказал Арум ютуб-каналу SNOWQUEENLA. – Если Теофимо Лопес поднимется в первый полусредний вес, то Ломаченко будет нужен другой оппонент. Поединок Хэйни – Ломаченко был бы интересным.

У нас есть дата, под которую мы планируем организовать большой бой. Это 11 декабря, и в этот день будут вручать Приз Хайсмана (вручается самому выдающемуся игроку студенческого футбола – прим. «СЭ»). Так что мы будем в Madison Square Garden, и это был бы хороший бой для арены».

26 июня Ломаченко проведет поединок против Накатани на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Bz7hk93cPFM

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