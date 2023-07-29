Тактаров рассказал, за счет чего собирается победить Монсона

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров рассказал, за счет чего собирается победить Джеффа Монсона в поединке на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Бой пройдет по правилам бокса.

«Моя задача — именно перебоксировать, перебегать, перефинтить Джеффа Монсона, который борется в партере так же, как и я, хорошо. Просто у нас немножко другая техника: у него больше upper barrier, джиу-джитсу, у меня больше lower barrier, ноги... По боксу, думаю, смогу быть благородным сеньором, то есть деклассировать его, не убивая, не нокаутируя.

Мое главное преимущество я вижу в том, что я занимался боксом больше, чем он, дольше, чем он. Я боксировал с более сильными соперниками, чем он. Что я преподавал бокс в Лос-Анджелесе и на семинарах по всей России и по всему миру в том числе именно бокс для MMA... Так вот, I'm hungry. Я голоден. Мне хочется выступать», — приводит РЕН ТВ слова Тактарова.

Тактаров и Монсон встретятся на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 августа.