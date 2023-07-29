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Сегодня, 15:27

Оли Томпсон: «Дацик будет жестоко наказан»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Британский боец Оли Томпсон обратился к россиянину Вячеславу Дацику, с которым проведет бой на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Дацик физически сложен так, чтобы держать удар, и он получит свое. Он будет наказан, жестоко наказан. Сколько он выдержит, зависит только от него. Может, один, может, три раунда, может, дойдет до финала. Но я могу гарантировать, что каждый раунд будет жестким. Каждую из трех минут раунда я буду рубить Дацика. И в конце поднимут мою руку!» — приводит РЕН ТВ слова Томпсона.

Поединок Томпсона и Дацика состоится на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 18 августа в Москве.

Источник: РЕН ТВ
Вячеслав Дацик
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