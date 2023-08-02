Стала известна сумма заработанных денег с продажи билетов на супербой Кроуфорда и Спенса

Согласно отчету издания Sports Business Journal, продажи билетов на шоу, в главном бою которого встретились Теренс Кроуфорд (40-0) и Эррол Спенс (28-1), составили более 21 миллиона долларов.

Эта цифра является самой большой кассой, собранной обоими боксерами, и второй по величине среди всех боксерских событий 2023 года. Больших результатов в этом году добился только супербой Джервонта Дэвис (29-0) — Райан Гарсия (23-1). Их бой, состоявшийся 22 апреля, принес 22,8 миллиона долларов от продажи билетов. Оценки PPV поединка Спенс — Кроуфорд пока не опубликованы.

Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.