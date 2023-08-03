Абсолютная чемпионка мира по боксу Аманда Серрано подписала контракт с PFL

34-летняя абсолютная чемпионка мира по боксу Аманда Серрано (44-2) заключила контракт с лигой PFL. Она будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях. Об этом сообщила лига в соцсетях.

Серрано является единственной женщиной и пуэрториканкой, завоевавшей титулы более чем в четырех весовых категориях, а также рекордсменкой Гиннесса по количеству выигранных среди женщин боксерских титулов в разных весовых категориях.

Серрано дебютировала в MMA в 2018 году. На ее счету одна ничья и две победы (обе — сабмишном).