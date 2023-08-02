Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Игры
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 11:44

Штырков подерется с Ерохиным по правилам бокса 26 августа в Москве

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тяжеловес Иван Штырков (22-2) проведет следующий поединок по правилам бокса против бывшего бойца UFC Константина Ерохина (10-4), сообщает промоутерская компания RCC.

Бой пройдет в Москве 26 августа.

Штырков победил Петра Романкевича (6-2) в экстра-раунде по правилам кикбоксинга на RCC 15. Бой состоялся 13 мая в Екатеринбурге.

Ерохин в прошлом поединке победил Роба Морроу (25-22) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 23 февраля 2022-го на турнире по кулачным боям под эгидой Hardcore FC.

0
Читайте также
Марокканская футболистка первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе
Датский путешественник Педерсен объехал все страны мира за одну поездку
Военные ВС РФ сообщили об авиаударах по ВСУ на запорожском направлении
В США определили судью для ведения дела экс-президента Дональда Трампа
В Польше заявили о загнанной в тупик Варшаве из-за помощи Киеву
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Теренс Кроуфорд стал лучшим боксером вне зависимости от категории по версии The Ring
Новости
RSS RSS
Все новости