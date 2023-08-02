Штырков подерется с Ерохиным по правилам бокса 26 августа в Москве
Российский тяжеловес Иван Штырков (22-2) проведет следующий поединок по правилам бокса против бывшего бойца UFC Константина Ерохина (10-4), сообщает промоутерская компания RCC.
Бой пройдет в Москве 26 августа.
Штырков победил Петра Романкевича (6-2) в экстра-раунде по правилам кикбоксинга на RCC 15. Бой состоялся 13 мая в Екатеринбурге.
Ерохин в прошлом поединке победил Роба Морроу (25-22) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 23 февраля 2022-го на турнире по кулачным боям под эгидой Hardcore FC.
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