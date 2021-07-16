Гукасян прошел медосмотр перед боем с Виллалбой

Чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян прошел медицинский осмотр перед боем с аргентинцем Рикардо Виллалбой, сообщает РЕН ТВ.

14 июля его тренер Сергей Кубышев рассказал, что в ходе тренировочной кампании пришлось полностью изменить стратегию. Это произошло из-за того, что немецкий боксер Морис Морио в последний момент отказался от поединка и пришлось искать ему замену.

Впоследствии стало известно, что Эдгар будет драться с аргентинцем Рикардо Виллалбой. При этом Морио — левша, а Виллалба — правша.

Бой Эдгара Гукасяна и Рикардо Виллалбы состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве 22 июля. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал РЕН ТВ.