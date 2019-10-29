Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Стала известна дата следующего боя Кудряшова

13:26
Теги:

Российский боксер Дмитрий Кудряшов планирует провести следующий бой в конце декабря в Красноярске, cообщает ТАСС со ссылкой на организаторов поединка.

В июне этого года Кудряшов проиграл поединок за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по WBC в весовой категории до 90,71 кг проиграл техническим нокаутом в пятом раунде конголезцу Илунге Макабу. Больше боев он не проводил. Всего на счету 34-летнего россиянина 23 победы (все нокаутом) и три поражения.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7056787

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир