Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

СК требует арестовать боксера Кушиташвили по делу о нападении на росгвардейца

14:43

Военное следственное управление СК РФ по Москве просит заключить под стражу двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, проходящего по делу о нападении на сотрудника Росгвардии, сообщает ТАСС.

В ходатайстве, поступившем в понедельник, следствие просит об «избрании меры пресечения в виде заключения под стражу».

Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.

Дополнительная информация

https://tass.ru/proisshestviya/7671875

Бокс: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир