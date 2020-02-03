СК требует арестовать боксера Кушиташвили по делу о нападении на росгвардейца

Военное следственное управление СК РФ по Москве просит заключить под стражу двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, проходящего по делу о нападении на сотрудника Росгвардии, сообщает ТАСС.

В ходатайстве, поступившем в понедельник, следствие просит об «избрании меры пресечения в виде заключения под стражу».

Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.