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Сегодня, 00:05

«Соперник массой давил сильно». Шульский прокомментировал ничью с Эльбаевым

Евгений Козинов
Корреспондент

Мастер спорта по боксу и звезда лиги кулачных боев Top Dog Павел Шульский после ничьей с Даниялом «Т-34» Эльбаевым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» отметил, что соперник давил массой.

«Соперник массой давил сильно. Не успевал отходить в сторону. Что-что, а масса все-таки в коротком ближнем бою решает. Ну, ничего. На дистанции работал хорошо.

Я бил одной левой рукой. Не стал правой. Парень — не боксер. Зачем я буду брать и бить двумя руками? Это как-то, с моей стороны, будет агрессивно, некрасиво и неправильно. А так — боевая ничья", — рассказал Шульский РЕН ТВ.

Источник: https://ren.tv/news/sport/933292-shulskii-o-nichei-s-t-34-sopernik-massoi-davil-silno
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