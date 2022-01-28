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Сегодня, 23:45

Новоселов нокаутировал Максима Топора на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Анна Горшкова
Корреспондент

На боксерском турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который прошел в Москве, Максим Шатун Новоселов победил в поединке против Максима Топора Щербакова.

Во втором раунде боец почти вырубил Щербакова, однако тот не стал прерывать бой. На 52-й секунде Новоселов все же одолел оппонента. Он одержал победу техническим нокаутом.

Позднее на ринг выйдут Вячеслав Дацик и Зелемхан Пулеметчик Дукаев.

Поединки можно смотреть в прямом эфире на YouTube-канале «Ушатайка» и на канале РЕН ТВ.

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