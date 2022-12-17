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Сегодня, 01:47

Шульский готов провести реванш против Дацика

Евгений Козинов
Корреспондент
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Мастер спорта по боксу Павел Шульский после боя с Вячеславом Дациком признался, что готов провести реванш.

«Самочувствие нормальное. Жалко, что проиграл бой. Надо посмотреть, немножко доработать, я считаю. Это был зрелищный бой, как всегда. Главное, что травм нет ни у меня, ни у Славика. Это самое главное. Ждать ли реванша? Да почему нет? Стоит конечно. Бой понравился всем, я бы хотел подраться еще раз. Шанс выиграть, конечно, есть. Больше работать в парах нужно будет. Потому что я экономил себя, в парах не боксировал, видимо, это и сыграло большую роль», — приводит РЕН ТВ слова Шульского.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Дацика единогласным решением судей.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1057607-shulskii-o-porazhenii-v-boiu-s-datsikom-nado-nemnozhko-dorabotat
Вячеслав Дацик
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