Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 15:55

Тим Цзю: «Я буду больше Чарло. Вы видели его тонкую талию?»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) заявил, что он готов к бою с Джермеллом Чарло (35-1).

«Люди, которые видят меня со стороны, не знают, какой силой я обладаю, когда вступаю на ринг. Я буду больше Чарло. Вы видели его тонкую талию? Мой разум готов. Жду не дождусь, когда разберусь с ним», — сказал Цзю в интервью Sporting News Australia.

Цзю подерется с Чарло 28 января 2023 года. Бой пройдет за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе.

1
1
Читайте также
Финал для Месси, чемпионы остановили команду-сенсацию: события 1/2 финала ЧМ-2022
Зеленский потребовал от МОК полной изоляции российских спортсменов от мирового сообщества
В штаб-квартире польской полиции взорвался полученный на Украине подарок
Генштаб ВСУ опроверг временное прекращение огня на Новый год
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с экономикой России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фрэнк Уоррен: «Следующий бой Усик проведет против Фьюри, а не Дюбуа»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости