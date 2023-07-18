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Сегодня, 09:03

Шакур Стивенсон стал обязательным претендентом на титул WBC

Давид Хачатрян
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Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что до 21 июля абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) должен определиться, останется ли он в легком весе и будет защищать пояс против Шакура Стивенсона (20-0), либо поднимется в 1-ю полусреднюю весовую категорию и сразится с Реджисом Прогрейсом (29-1).

«21 июля — последний день для Хейни, чтобы решить, будет ли он драться с Реджисом Прогрейсом или останется в легком весе. Шакур Стивенсон является обязательным претендентом в легком весе», — сказал Сулейман в интервью Бродвею Джоэлу.

Хейни победил Василия Ломаченко (17-3) единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Шакур Стивенсон
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