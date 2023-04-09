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Шакур Стивенсон нокаутировал Шуичиро Есино в 6-м раунде

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) одолел Шуичиро Есино (16-1) техническим нокаутом в шестом раунде. Бой состоялся 8 апреля в Ньюарке, США.

Стивенсон был лишен поясов WBC и WBO в полулегком весе после того, как в сентябре 2022-го провалил взвешивание перед боем с Робсоном Консейсао.

Стивенсон победил Консейсао единогласным решением судей и перешел в легкий вес, в котором доминирует неоспоримый чемпион Девин Хейни (28-0).

Бокс
Шакур Стивенсон
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