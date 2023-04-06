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Фрэнк Уоррен: «Последний бой Джошуа показывает, что Усик не монстр»

Давид Хачатрян
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Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен уверен, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) переоценен.

«Последнее выступление Джошуа поставило под сомнение уровень Усика, — сказал Уоррен IFL TV. — Сейчас все сходят по нему с ума, и он на самом деле замечательный крузервейт. Но я смотрю на бой, который он провел с Дереком Чисорой, на два поединка с Джошуа, бой Джошуа с Франклином... Я просто не считаю Усика монстром. И мы это увидим, когда он подерется с Даниэлем Дюбуа. Это будет интересный поединок, потому что напротив него будет молодой парень, природный супертяж, умеющий бить».

Усик следующую защиту титулов проведет против обладателя пояса WBA World британца Даниэля Дюбуа (19-1).

Бокс
Александр Усик
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