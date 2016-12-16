23:56 16 декабря | БОКС — Профессиональный

Сергей Ковалев: "Я сказал Уорду: "Если ты считаешь, что выиграл - подтверди"

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Боксер Сергей Ковалев подчеркнул, что хочет выйти на реванш с Андре Уордом. По словам россиянина, он не намерен собирать чемпионские пояса, которые после отказа американца могут стать вакантными. Ковалев предполагает, что бой состоится не раньше июня.

В ноябре россиянин не смог защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA super, IBF, WBO в полутяжелом весе. После 12 раундов поединка судьи с одинаковым счетом 114:113 отдали победу Уорду.

– Согласно нашему контракту, Уорд гарантирует реванш в случае моего поражения, - приводит 74.ru слова Ковалева. - Конечно, он может заявить, что завязывает с боксом и в этом случае пояса "рассыпаются" по боксерским федерациям и становятся вакантными. Я хочу реванш, чтобы вернуть все три титула сразу, а не собирать их по одному. Я сказал ему: "Если ты считаешь, что выиграл – подтверди". Любой мужчина на его месте согласился бы.

Дополнительная информация

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/244629622702080.html

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