Сергей Ковалев: "Я сказал Уорду: "Если ты считаешь, что выиграл - подтверди"

Боксер Сергей Ковалев подчеркнул, что хочет выйти на реванш с Андре Уордом. По словам россиянина, он не намерен собирать чемпионские пояса, которые после отказа американца могут стать вакантными. Ковалев предполагает, что бой состоится не раньше июня.

В ноябре россиянин не смог защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA super, IBF, WBO в полутяжелом весе. После 12 раундов поединка судьи с одинаковым счетом 114:113 отдали победу Уорду.

– Согласно нашему контракту, Уорд гарантирует реванш в случае моего поражения, - приводит 74.ru слова Ковалева. - Конечно, он может заявить, что завязывает с боксом и в этом случае пояса "рассыпаются" по боксерским федерациям и становятся вакантными. Я хочу реванш, чтобы вернуть все три титула сразу, а не собирать их по одному. Я сказал ему: "Если ты считаешь, что выиграл – подтверди". Любой мужчина на его месте согласился бы.