Сергей Ковалев: "В бое Дадашева и Матиаса грубейшую ошибку допустил рефери"

Действующий чемпион WBO Сергей Ковалев в своем Instagram выразил мнение относительно событий последнего для скончавшегося российского боксера Максима Дадашева боя с Субриэлем Матиасом.

- Все, кто считает, что тренер уговаривал Максима остановить бой, ошибаются. Бадди для себя уже решил остановить бой и не выпускать Максима на 12 раунд. Эти слова, кажущиеся уговором, остановить бой, лишь формальность, чтобы не быть в конфликте с боксером. Ведь никто не думал о печальном.

Бадди, хоть и опытный тренер, но тоже немного опоздал с остановкой боя. Хотя никто кроме Макса не чувствовал пропущенных им ударов и его состояние, поэтому винить угол неуместно. Я считаю, что грубейшую ошибку допустил рефери этого боя. Это ведь не дворник с улицы, а человек, обученный судить боксерские поединки. Он должен был здраво оценить нулевые шансы на победу Дадашева уже после 8 раунда. За эти 8 раундов уже было понятно, что практически все раунды Макс проиграл и шансов на победу нокаутом даже не просматривалось. За оставшиеся четыре раунда бой невозможно было выиграть. Смысл тогда его продолжать при таком избиении?

Но рефери, к сожалению, не остановил бой, чтобы сохранить здоровье и жизнь Максу, он продолжал участвовать в избиении Макса на потеху и зрелища зрителям. P. S. Это мое личное мнение! - написал Ковалев.

Дадашев скончался в США во вторник 23 июля. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу. Он выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.

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