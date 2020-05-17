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Сергей Ковалев сдал тест на выявление антител к коронавирусу

11:21
Тест Сергея Ковалева. Фото Instagram.
Тест Сергея Ковалева. Фото Instagram.
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Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев сообщил, что сдал тест на выявление антител к коронавирусу.

— Тест показывает отсутствие антител к коронавирусу. Продолжаю самоизоляцию, — написал Ковалев в Instagram.

На счету 36-летнего россиянина 34 победы (29 — нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.

По последним данным, в России выявлено 281 752 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2 631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека.

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