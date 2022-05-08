Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 09:35

Сергей Харитонов поздравил Бивола с победой над Альваресом

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский боец ММА Сергей Харитонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу российского боксера Дмитрия Бивола над мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом в поединке за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

«Красавец! Дима молодец, поздравляю его. Очень доволен, что он победил», — сказал Харитонов «СЭ».

Россиянин одержал победу единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) и защитил чемпионский пояс.

31-летний Бивол одержал 20-ю победу в 20-м поединке в профессиональной карьере. Сауль Альварес потерпел второе поражение в профессиональной карьере.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
Сергей Харитонов
ММА
0
Читайте также
«Я чувствовала его дыхание на своей шее». Фигуристка-жертва изнасилования стала героиней фильма
Теперь у бокса новый король! Как россиянин Бивол побил лучшего боксера мира Канело
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известны судейские записки боя Бивол — Альварес
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости