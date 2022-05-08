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Стали известны судейские записки боя Бивол — Альварес

Карен Саркисян
Корреспондент
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Стали известны судейские записки боя Бивол — Альварес.
Фото MatchroomBoxing, Twitter

Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу над мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом в поединке за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

Согласно запискам, каждый из трех судей отдал победу 31-летнему россиянину с одинаковым счетом 115-113. Первые четыре раунда остались за 31-летним мексиканцем, следующие четыре — за Биволом, девятый — за Альваресом, а оставшиеся три — за Дмитрием.

Бивол одержал 20-ю победу в 20-м бою в профессиональной карьере. На счету Альвареса 57 побед, 2 ничьих и 2 поражения.

Стали известны судейские записки боя Бивол — Альварес. Фото MatchroomBoxing, Twitter
Стали известны судейские записки боя Бивол — Альварес.
MatchroomBoxing, Фото Twitter
Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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