Сауль Альварес жестко раскритиковал Райана Гарсию: «Он ничего не добился»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-2) жестко высказался в адрес бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсии (22-0), назвав его неблагодарным человеком.

«Он больше не в моей команде, поэтому злится. Он всегда будет настроен против нас, — приводит слова Альвареса Boxing Scene. — Он маленький ребенок. Ему многому предстоит научиться. Пусть сперва завоюет пояс чемпиона мира, а затем что-то говорит про других. Он ничего не добился, и при этом что-то говорит о тех, кто многого добился. Когда мне было 20 лет, я уже был чемпионом мира.

Ему нужно помнить, что для него делал Эдди Рейносо. Он и его отец все еще должны денег Эдди, и Эдди не поднимает эту тему, потому что эти деньги ему не нужны. Несправедливо, что он говорит гадости о моей команде. Он пришел к нам в зал, мы приняли его и оказали поддержку. Потом он уходит и начинает нести чушь. Он неблагодарный человек. Самое страшное, когда человек неблагодарен".

Ранее Гарсия дал прогноз на третий бой Альвареса и чемпиона IBF и WBA в среднем весе Геннадия Головкина (42-1), поставив на победу казахстанца.

Гарсия в последнем бою одолел ганца Эммануэля Тагоэ (32-2) 9 апреля на Alamodome в Сан-Антонио единогласным решением судей. В следующем бою он встретится в ринге с 33-летним доминиканцем Хавьером Фортуной (37-3) 16 июля в Лос-Анджелесе, США.

Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.