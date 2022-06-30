Геннадий Головкин не завершит карьеру после боя с Альваресом

Чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42-1) подчеркнул, что он не намерен прощаться с боксерской карьерой. Кроме того, он добавил, что может подраться с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2) в четвертый раз.

«Никто не знает, завершу ли я карьеру после боя с Альваресом. Думаю, что нет. Я еще не готов уходить, — сказал Головкин в интервью TMZ Sports. — Подеремся ли мы с Канело в четвертый раз? Это интересно с точки зрения бизнеса. Все упирается в деньги. Почему бы и нет?»

Головкин и Альварес подерутся 17 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. До этого они дрались дважды. В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года, судьи вынесли ничейный вердикт (118-110, 115-113, 114-114). Во втором бою, который прошел 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 115-113).