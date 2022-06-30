Эдди Хирн: «Энтони Джошуа финиширует Усика до 10 раунда»

Промоутер Эдди Хирн уверен, что британский боксер Энтони Джошуа (26-2) сумеет реваншироваться в бою с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0), победив в течение девяти раундов.

«Думаю, Энтони Джошуа финиширует Александра Усика до 10 раунда, — сказал Хирн в интервью DAZN Boxing Show. — Это непопулярное мнение, но я верю в это, потому что видел ту работу, которую Джошуа проделал с новым тренером Робертом Гарсией».

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.