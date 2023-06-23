Сауль Альварес проведет бой с Джермаллом Чарло в сентябре

Сауль Альварес подписал контракт на три боя с Premier Boxing Champions и проведет поединок против Джермалла Чарло, сообщает Boxing247.

Поединок состоится 16 сентября, место боя будет определено позднее.

На счету 32-летнего Альвареса 59 побед, 2 поражения и 2 ничьи, мексиканец является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

У 33-летнего Чарло 32 победы и ни одного поражения в карьере, американец — чемпион WBC в среднем весе. Джермалл — брат-близнец боксера Джермелла Чарло, который в сентябре должен будет провести поединок против австралийца российского происхождения Тима Цзю.