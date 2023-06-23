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Сегодня, 13:53

Татьяна Кириенко: «Российские боксеры будут выступать только на равных условиях»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что российские боксеры будут выступать на международных турнирах только на равных условиях.

«Российские боксеры будут выступать только на равных условиях. Они будут выступать в тех соревнованиях, где все будут равны. Такие соревнования будут, мы их ожидаем. Всемирные игры дружбы, которые мы ожидаем уже в следующем году. Хочу поблагодарить президента Владимира Владимировича Путина за то, что он удивляет внимание спорту и любит свою отчизну, а также Умару Кремлеву, спортсменам и тренерам», — сказала Кириенко.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до соревнований в нейтральном статусе спортсменов из России, не выражавших публичную поддержку СВО и не связанных с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом рекомендовано не допускать россиян до международных турниров в игровых видах спорта.

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