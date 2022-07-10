Эдди Хирн назвал возможных следующих соперников для Дерека Чисоры

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что следующий бой 38-летний британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-12) может провести против Диллиана Уайта (28-3).

«Мы поговорим о бое с Уайтом, — сказал Хирн в интервью Secondsout. — Это рискованный для Чисоры бой. Уайт — опасный панчер. Мне нравится идея организации трилогии, потому что они закатят зрелищную схватку. Сейчас в качестве возможных соперников для Чисоры рассматриваются Уайт, Энди Руис, Луис Ортис, Джо Джойс, а также Даниэль Дюбуа».

Чисора и Уайт дрались дважды. В 2016 году Уайт победил судейским решением, а в 2018 году он одержал верх нокаутом в 11-м раунде.

Чисора в прошлом бою победил Кубрата Пулева (29-3) судейским решением. Бой состоялся 10 июля на арене О2 в Лондоне, Великобритания.