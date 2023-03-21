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Садоков оценил шансы Дацика в поединке против Джонсона

Мария Гусева
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Комментатор Александр Садоков поделился ожиданиями от предстоящего поединка Вячеслава Дацика против американца Кевина Джонсона.

«Если говорить об основных качествах, то это отсутствие страха и какой-то сумасшедший звериный напор, ярость, шторм, ну тут много определений можно подбирать и точного все равно не найдешь, — цитируют «Известия» Садокова. — Конечно, эмоции Дацика иногда идут ему во вред, потому что полностью отключается голова и уже звериное нутро какое-то находится в ринге. И уже конечно бокс, как мы знаем, не терпит эмоций. Поэтому нужно с холодной головой подходить.

У Дацика очень много шансов. Пусть я небольшим фаворитом вижу Джонсона, но тем не менее мы понимаем за счет чего Дацик может одержать победу. Это та вещь, которую нельзя натренировать, это то, с чем ты рождаешься, та самая «дурь в кулаках», удар сумасшедший, который вытряхивает душу просто из соперников".

Боксерский поединок Дацика и Джонсона станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 31 марта.

Источник: Известия
Бокс
Вячеслав Дацик
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