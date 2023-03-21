Кудряшов рассказал, почему для Шульского важен поединок с Сузартом

Российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал, почему для Павла Шульского важен поединок с бразильцем Данило Сузартом.

«Павел сейчас должен укрепить положение профессионального спортсмена, потому что он выбывал из-за травмы, его долго не было. Именно в таких боях он должен себя проявить», — цитирует РЕН ТВ Кудряшова.

Поединок Шульского и Сузарта состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и пройдет 31 марта.

В главном бою сойдутся тяжеловесы Вячеслав Дацик и Кевин Джонсон.