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Кудряшов рассказал, почему для Шульского важен поединок с Сузартом

Мария Гусева
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал, почему для Павла Шульского важен поединок с бразильцем Данило Сузартом.

«Павел сейчас должен укрепить положение профессионального спортсмена, потому что он выбывал из-за травмы, его долго не было. Именно в таких боях он должен себя проявить», — цитирует РЕН ТВ Кудряшова.

Поединок Шульского и Сузарта состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и пройдет 31 марта.

В главном бою сойдутся тяжеловесы Вячеслав Дацик и Кевин Джонсон.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
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