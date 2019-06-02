Руис после победы над Джошуа признался, что бокс спас ему жизнь

Американо-мексиканский боксер Энди Руис, который сегодня, 2 июня, нокаутировал Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе, признался, что испытывал трудности на протяжении всей профессиональной карьеры в боксе, сообщает El Mundo Deportivo.

Руис нокаутировал Джошуа в седьмом раунде и получил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

– Я полный и невысокий, но молниеносный, – приводит слова Руиса El Mundo Deportivo. – Всегда был крупным мальчиком, иногда очень чувствительно относился к этому. Из-за моего веса мне приходилось боксировать с мужчинами, приходилось привыкнуть к этому. Бывало так, что меня это угнетало. Бокс спас мне жизнь. Я всю жизнь был неудачником, а теперь я чемпион в тяжелом весе.

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