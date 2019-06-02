Сенсационная победа Руиса над Джошуа. Как это было

Американо-мексиканский боксер Энди Руис победил британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжелом весе. Поединок прошел в Нью-Йорке (США). В интернете был опубликован фрагмент боя.

Боксер одержал победу в седьмом раунде. До этого британец побывал в нокдауне в третьем раунде. После одного из нокдаунов в седьмой трехминутке рефери остановил поединок.

29-летний Энтони Джошуа потерпел первое поражение в карьере. До этого он 22 раза победил (один нокаут). У 29-летнего Энди Руиса 33 победы (22 нокаута) и одно поражение.

Руис завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO.